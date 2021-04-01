البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

يرتب غزو الأنواع "الغريبة" كالبعوض الناقل الأمراض، والقوارض التي تدمر المحاصيل، والحشرات التي تلتهم الغابات، وحتى القطط الأليفة، كلفة مالية "هائلة" و"متنامية" على البشرية، ليست سوى بداية، على ما يحذر الباحثون.وتضمنت دراسة حديثة نشرتها مجلة "نيتشر" تقويمًا "مقلقًا" مفاده أن هذه الانواع التي ينقلها الإنسان طوعًا أو من دون إرادته إلى خارج منظومتها البيئية الأصلية وتصبح ضارة لموائلها الجديدة، كلفت على الأقل 1،288 مليار دولار منذ عام 1970، بمتوسط 26،8 مليار دولار في السنة.ويعود جزء من هذه الأكلاف إلى مكافحة انتشار هذه الأنواع، من نباتات وحشرات وطيور وأسماك ورخويات وكائنات دقيقة وثدييات، لكن حجم الضرر الذي تسببه، سواء على الأرض أو في الماء، أكبر بما بين عشر مرات ومائة مرة من تكلفة محاربتها، وفقًا للدراسة التي تستند على تحليل آلاف المعلومات المستقاة من قاعدة "إنفاكوست" للبيانات.وتؤثر هذه الأضرار على كل المنظومات البيئية، كما هي حال الغابات الأمريكية التي تهاجمها الخنفساء الآسيوية ذات القرون الطويلة، ومصايد الأسماك، والزراعة التي تتضرر في أستراليا مثلًا بسبب الأرانب.