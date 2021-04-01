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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:30 م
نواف العجارمة
نواف العجارمة
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ترأس أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الأردني، رئيس المجلس التنفيذي لـ"إيسيسكو" بالإنابة الدكتور نواف العجارمة، أعمال الدورة 41 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، التي عقدت على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور أعضاء المجلس التنفيذي ممثلي الدول الأعضاء.

وقال الهجارمة، في كلمة المملكة، حسبما أفادت وكالة أنباء الأردن "بترا" اليوم الخميس، إن المملكة تمكنت منَ التكيفِ والتغلبِ على الصعوباتِ وفقَ الإمكاناتِ المتاحةِ من خلالِ اللجوءِ إلى التعليمِ عن بعدٍ في ظل تفشي جائحة "كورونا"؛ حيثُ تضافرَتْ جهودُ المنظماتِ والجهاتِ الحكوميةِ والخاصةِ والشركاءِ لاستكمالِ العامِ الدراسيِّ بتسخيرِ التكنولوجيا والقنواتِ التلفزيونيةِ والمنصاتِ الإلكترونيةِ؛ لتخدمَ الطالبَ والمعلمَ على حدٍّ سواءٍ، بالإضافةِ إلى تنفيذِ أشكالِ التقييمِ سواء عبرَ المنصاتِ أم عبرَ التقييمِ المعتادِ في المدارسِ بشروطٍ صحيةٍ ومهنيةٍ عاليةٍ.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقْت برنامجًا استدراكيًّا علاجيًّا لمعالجةِ الفجواتِ في تعلمِ الطلبةِ في أثناءِ الانقطاعِ عنِ التعليمِ المدرسيِّ، وبرنامجًا إثرائيًّا آخرَ يتعلقُ بمهاراتٍ منها: البرمجةُ، ومهاراتُ اللغةِ العربيةِ، وغيرها؛ وذلكَ ضمانًا لاستمراريةِ التعليمِ، وتنفيذِ كلِّ أشكالِ التقييمِ سواءً أكانَتْ عبرَ المنصاتِ أو عبرَ التقييمِ المعتادِ في المدارسِ، وبقاعاتٍ مجهزةٍ بشكلٍ كاملٍ.

ودعا العجارمة، منظمة الإيسيسكو إلى العمل على مساعدة الدول الأعضاء في تطوير منظوماتها التعليمية وتأهيل المعلمين على التقنيات الحديثة، مثمنا الأدوار التي تقوم بها المنظمة في مجال الحوار بين الثقافات.

من جهته، أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أنه على الرغم من كل الصعاب التي ‏جابهت البشرية جراء جائحة كورونا، حاولت المنظمة جاهدة أن تحول هذه الجائحة من محنة إلى منحة، وقامت بفضل الله وبإخلاص من قياداتها وخبرائها ‏والعاملين فيها بتحقيق الكثير.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تحدث رئيس الدورة 13 للمؤتمر العام للإيسيسكو الدكتور علي زيدان أبو زهري، عن الاستجابة العملية للمنظمة في وجه التحديات المختلفة، من خلال الإنجازات المهمة والمبادرات الرائدة التي استطاعت من خلالها الإيسيسكو تلبية تطلعات دولها الأعضاء.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مناقشات، وتقديم تقارير عن أنشطة المنظمة لعامي 2019 و2020، وعددا من الوثائق الاستراتيجية، والمشاريع التي تقوم قطاعات المنظمة بتنفيذها خلال هذا العام.

واعتمد المجلس رؤية المنظمة الجديدة، ونظام كراسي الإيسيسكو ونظام المهنيين الشباب وميثاق اللجان الوطنية للدول الأعضاء، كما تم التوافق على عقد الدورة القادمة للمجلس التنفيذي في القاهرة بناءً على دعوة ممثل جمهورية مصر العربية، وتليت القرارات والتقرير الختامي للمجلس التنفيذي.

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