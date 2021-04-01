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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني يبحثان الوضع حول إقليم قره باغ

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:25 م
بوتين
بوتين
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الوضع حول إقليم قره باغ.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - اليوم الخميس - أن بوتين وعلييف أعربا، خلال الاتصال، عن ارتياحهما إزاء استقرار الوضع بشكل عام في الإقليم المتنازع عليه، والالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني.

وأضافت أن الرئيسين استعرضا الجهود المبذولة في سبيل إقامة الروابط الاقتصادية ووسائط النقل في جنوب القوقاز وفقا للإعلانين الثلاثيين اللذين صدرا عنهما ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في التاسع من نوفمبر و11 يناير الماضيين.

وتطرق الجانبان - بحسب البيان - إلى سبل محاربة تفشي فيروس كورونا، مؤكدين سعيهما المشترك إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأذربيجان وتطوير المشاريع ذات المنفعة المتبادلة.

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