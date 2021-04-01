التشيك تحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفصح

حث وزير الصحة التشيكي، جان بلانتي، مواطني البلاد اليوم الخميس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الفصح، مشيرا إلى أن سلوك المواطنين خلالها سيحدد مسار الوباء خلال المرحلة المقبلة.وقال بلانتي- خلال مؤتمر صحفي- إنه إذا خرق المواطنون القيود المفروضة بشكل كبير خلال تلك الإجازة، فقد يؤثر ذلك على قرارات تخفيف القيود وإعادة فتح المدارس، مطالبا إياهم بالالتزام بإجراءات السلامة المفروضة، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".كما حذر الوزير من أن الشرطة ستحصل على قائمة ببيانات المواطنين الخاضعين للحجر الصحي، وسيسمح لها بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك وفق الاتفاق المبرم بين الشرطة ووزارة الصحة.