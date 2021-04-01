الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم الخميس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها السماح بـ"اقتحامات المتطرفين" للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز قوله، في بيان، إن "التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة".وأضاف أن "المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شئون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني".