تعرف على بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 1 إبريل 2021





بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 2021





أكدت شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة استقرار أسعار الدواجن حيث تنتج مصر 4 ملايين دجاجة يوميا ويتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض من 27 إلى 29 جنيها وأسعار الدجاج البلدي 44 جنيها للكيلو لذلك سجل كيلو الساسو حوالي 32 جنيها والأوراك 29 جنيها بينما وصل سعر كيلو البانيو 60 جنيها خاصة عقب إعلان الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن بالسوق المحلية المصرية .





البيض في الأسواق المصرية





ينتج العاملين بمجال تربية الدواجن والذين وصل عددهم إلى قرابة 2.5 مليون عامل، ما يقرب من 13 مليون بيضة سنويا حيث تعتمد الأسرة المصرية على البيض بشكل رئيسي في وجباتهم من الفطار والعشاء وتتبيل وجبات الغداء وإعداد وجبات الأطفال حيث يعطيهم الكالسيوم المطلوب لبناء جسمهم وتقوية عظامهم بشكل كامل .





اقرأ أيضاً





أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية المصرية





وفقا لتصريحات شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة والتي وضعت أسعار خلال سوق بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 1 أبريل فإن أسعار الكتاكيت في تتراوح ما بين 8 و10 جنيهات مع ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن خلال العام الماضي نحو 1.4 مليار دجاجة حيث تم رفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويا.

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل عنوالتي تحظى يومياً على نسب مشاهدة عالية خاصة عقب إعلان مصر الاكتفاء الذاتي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض وفقا لتصريحات الغرفة التجارية بالقاهرة.