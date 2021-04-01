إيران تكشف أسباب عدم نشر تفاصيل الاتفاق الصينى

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن عدم نشر تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين، أمر عادي.جاء ذلك مع استمرار الجدل حول الاتفاقية التي وقعت بين الصين وإيران لمدة 25 سنة الأسبوع الماضى، وسط انتقادات لعدم نشر بنودها أو تفاصيل عنها.واعتبر ظريف، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، "أن نشر نص هذه الوثيقة مثل الوثائق المماثلة، يتطلب موافقة كلا الموقّعين، وعدم النشر العام لمثل هذه الوثائق الاستراتيجية أمر شائع وعادي".كما أضاف: "وفقًا للتفسير القانوني للحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومى، فإن هذه الاتفاقية، حسب الدستور الإيرانى، لا تتطلب موافقة البرلمان، ولكن يتم إرسال نسخة منها لرئيس البرلمان".وقال: "هذه الوثيقة ليست اتفاقية ولا معاهدة ولا تفرض أى التزام على أى من الطرفين، وليس فيها أرقام وأعداد، ولا يتم التنازل فيها عن أي منطقة أو نقطة".