غدًا.. نقابة المحامين بجنوب القاهرة تنظم احتفالية يوم اليتيم

تنظم نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، احتفالية لتكريم يتامى المحامين، غدًا الجمعة، على مسرح العرائس، يأتى ذلك في إطار النهج الإسلامي القويم الذي يحض على الرفق باليتيم والمسح على رأسه حنانا ورحمة، وجريا على السنة الحسنة للنقابة.ولفتت النقابة إلى أن الاحتفالية لعدد 200 فرد من أيتام المحامين مراعاة للتدابير الاحترازية وأن كامل تكاليف الاحتفالية تسدد من نقابة المحامين بجنوب القاهرة لإدارة مسرح العرائس، كما تقدم وجبة خفيفة وعصير لكل طفل بالإضافة إلى الهدايا.وذكرت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أنه يتم تسجيل الأسماء لدى الموظفة منى – بدار القضاء العالي، داعية الله أن يجعل كل أيام الأيتام سعادة وسرورا، متابعة: "ونحن لا ندخر جهدا إلا بذلناه لهم مستعينين بالله وابتغاء مرضاته".