«وكل ما نفترق» على قنوات المتحدة والتلفزيون المصري

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة ريهام حجاج خلال رمضان القادم عبر قنوات الشركة الأربعة، وهم "أون، والحياة، ودي إم سي، وسي بي سي"، بالإضافة إلى عرض المسلسل على التليفزيون المصري.وأطلق المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل أمس، ونشرت كل قناة البرومو الخاص بها مع اللوجو الخاص بها تمهيدا لعرضه خلال رمضان، وكانت ريهام حجاج تصدرت قبل أيام البوستر منفردة دون وجود أي أحد من الفنانين، بالتزامن مع إطلاق البرومو الرسمي للعمل الجديد الذي شهد حالة من الإثارة والتشويق.المسلسل من بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل ورحاب الجمل، أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وتأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.