ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط

كشفت ديور عن مجموعة رمضانية جديدة مخصصة للشرق الأوسط، حيث تعيد المديرة الإبداعية ماريا جراتسيا كيوري أكثر رموز الدار ديمومة، بدءا من أوائل إبداعات كريستيان ديور لتصميم الأزياء الراقية، مثل فستان Golconde الشهير، والزي الذي صممه مارك بوهان خلال فترة عمله كمخرج فني، والذي ارتدته الممثلة لورين هوتون في فيلم All Fired Up عام 1982، وكان كل ذلك باللون الذهبي.وديور تعيد محاكاة كل ذلك من جديد من خلال إطلاق مجموعة رمضانية مميزة، حيث قدمت مجموعة من الفساتين والتنانير المصنوعة من التول متعددة الألوان ويتخللها تطريز دقيق، بالإضافة إلى تي شيرت J'Adior 8، في إشارة إلى رقم الحظ الخاص بماركة ديور.وأعيد تصميم الحقائب أيضًا باللون الذهبي اللطيف المطرز بدقة بخيوط معدنية لإنشاء خطوط دقيقة ومزينة بسلسلة ذات حلقات، والتي تظهر كالقرص المضغوط، كذلك ستجد مجموعة رائعة من أحذية التدريب، وينتهي العرض بمجموعة مختارة من الإكسسوارات المصقولة، بما في ذلك السوار والحزام الذي يحمل توقيع "كريستيان ديور" مؤسس الماركة.ويذكر أن الشاعر والكاتب المسرحي والمخرج الفرنسي جان كوكتو ذات مرة وصف صديقه كريستيان ديو بأنه "ذلك العبقري الذكي الفريد من نوعه في عصرنا بالاسم الذي يجمع بين الإله والذهب.ومع وصول جون غاليانو في عام 1996، تحول الذهب إلى رمز للرفاهية والرحلات الخيالية، وفي مجموعته الراقية لربيع وصيف 2004، احتفل المصمم البريطاني بقوة الذهب في المظهر المستوحى من الفراعنة في مصر.