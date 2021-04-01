رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:57 ص
مجموعة رمضانية جديدة
مجموعة رمضانية جديدة من الذهب
غادة موسى
طباعة
كشفت ديور عن مجموعة رمضانية جديدة مخصصة للشرق الأوسط، حيث تعيد المديرة الإبداعية ماريا جراتسيا كيوري أكثر رموز الدار ديمومة، بدءا من أوائل إبداعات كريستيان ديور لتصميم الأزياء الراقية، مثل فستان Golconde الشهير، والزي الذي صممه مارك بوهان خلال فترة عمله كمخرج فني، والذي ارتدته الممثلة لورين هوتون في فيلم All Fired Up عام 1982، وكان كل ذلك باللون الذهبي.

وديور تعيد محاكاة كل ذلك من جديد من خلال إطلاق مجموعة رمضانية مميزة، حيث قدمت مجموعة من الفساتين والتنانير المصنوعة من التول متعددة الألوان ويتخللها تطريز دقيق، بالإضافة إلى تي شيرت J'Adior 8، في إشارة إلى رقم الحظ الخاص بماركة ديور.

وأعيد تصميم الحقائب أيضًا باللون الذهبي اللطيف المطرز بدقة بخيوط معدنية لإنشاء خطوط دقيقة ومزينة بسلسلة ذات حلقات، والتي تظهر كالقرص المضغوط، كذلك ستجد مجموعة رائعة من أحذية التدريب، وينتهي العرض بمجموعة مختارة من الإكسسوارات المصقولة، بما في ذلك السوار والحزام الذي يحمل توقيع "كريستيان ديور" مؤسس الماركة.

ويذكر أن الشاعر والكاتب المسرحي والمخرج الفرنسي جان كوكتو ذات مرة وصف صديقه كريستيان ديو بأنه "ذلك العبقري الذكي الفريد من نوعه في عصرنا بالاسم الذي يجمع بين الإله والذهب.

ومع وصول جون غاليانو في عام 1996، تحول الذهب إلى رمز للرفاهية والرحلات الخيالية، وفي مجموعته الراقية لربيع وصيف 2004، احتفل المصمم البريطاني بقوة الذهب في المظهر المستوحى من الفراعنة في مصر.
ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط
ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط
ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط
ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط
ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط
ديور تقدم مجموعة رمضانية جديدة من الذهب للشرق الأوسط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الصحة توضح نسبة أمان وفعالية لقاح فيروس كورونا

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

الأكثر قراءة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

مناقشة رواية «تبغ وشوكولاتة» لزيزيت سالم بدار بتانة

«عاشق الفن».. علي عزام جسد جمال مصر في لوحاته

دور الفن التشكيلي في تنمية الوعي البيئي على طاولة الأعلى للثقافة