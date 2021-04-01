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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:23 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تداولات الأسبوع - مدفوعة بعمليات شراء حذرة على أسهم منتقاه بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10592 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2047 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4079 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2925 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ غاز مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان تقريبًا للقطعتين بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة بالمزاد العلني مقابل 2.5 مليار جنيه، ويتم السداد إما بدفع 20% مقدم والباقي على سنتين بدون فوائد، أو سداد 10% مقدم والباقي علي 10 سنوات بفائدة 7% سنويًا.

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