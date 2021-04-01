سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1-4-2021 فى البنوك المصرية
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:34 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الكويتية، اليوم الخميس الموافق 1-1-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
ومازال يحافظ الدينار الكويتي علي استقراره في السوق المحلي، حيث بلغ متوسط صرف العملة الكويتية اليوم في البنوك المحلية 21.17 جنيهًا، أما علي الصعيد العالمي فحقق الدينار الكويتي اليوم 3.31 دولار أمريكي.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث حققت المؤشرات الصباحية لسعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الخميس ارتفاعًا لتسجل العملة الرئيسة الكويتية للشراء عند مستوي 21.17 جنيه وللبيع 47.77 وفقًا لبنك كريدي أجريكول، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار للشراء 52.17 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 49.08، أما بنك القاهرة فسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93.
أما علي الصعيد العالمي، فقد تراجع سعر خام برنت 84 سنتًا، ليبلغ 64.14 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، ليبلغ 60.55 دولار للبرميل.
ومازال يحافظ الدينار الكويتي علي استقراره في السوق المحلي، حيث بلغ متوسط صرف العملة الكويتية اليوم في البنوك المحلية 21.17 جنيهًا، أما علي الصعيد العالمي فحقق الدينار الكويتي اليوم 3.31 دولار أمريكي.
وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث حققت المؤشرات الصباحية لسعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الخميس ارتفاعًا لتسجل العملة الرئيسة الكويتية للشراء عند مستوي 21.17 جنيه وللبيع 47.77 وفقًا لبنك كريدي أجريكول، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار للشراء 52.17 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 49.08، أما بنك القاهرة فسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93.
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-4-2021وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 52.10 جنيه وللبيع 48.96، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 52.18 جنيه وللبيع 49.04، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للراء 52.39 جنيه وللبيع 48.27، كما تراجع سعر الدينار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم ليسجل للشراء 54.60 جنيه وللبيع 49.58، وفي بنك «إتش إس بي سي» فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 51.82، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 47.79.
استقرار سعر الدينار الكويتي اليوموحقق سعر الدينار الكويتي استقرارًا اليوم خلال التداولات الصباحية ليسجل في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.11، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 52.24 جنيه وللبيع 48.95، وفي بنك التنمية الصناعية فستقر الدينار للشراء عند 52.17 جنيه وللبيع 48.588، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 47.48، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 48.07، أما في بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57.
ارتفاع سعر النفط الكويتيكشفت مؤسسة البترول الكويتية، عن آخر أسعار لتداولات النفط الكويتي، حيث أظهرت ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتًا ليبلغ 64.32 دولار في تداولات، يوم الثلاثاء الماضي، مقابل 63.63 دولار في تداولات اليوم.
أما علي الصعيد العالمي، فقد تراجع سعر خام برنت 84 سنتًا، ليبلغ 64.14 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، ليبلغ 60.55 دولار للبرميل.