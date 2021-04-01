رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1-4-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:34 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر صرف العملة الكويتية، اليوم الخميس الموافق 1-1-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

ومازال يحافظ الدينار الكويتي علي استقراره في السوق المحلي، حيث بلغ متوسط صرف العملة الكويتية اليوم في البنوك المحلية 21.17 جنيهًا، أما علي الصعيد العالمي فحقق الدينار الكويتي اليوم 3.31 دولار أمريكي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم فى سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث حققت المؤشرات الصباحية لسعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التداولات الصباحية اليوم الخميس ارتفاعًا لتسجل العملة الرئيسة الكويتية للشراء عند مستوي 21.17 جنيه وللبيع 47.77 وفقًا لبنك كريدي أجريكول، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدينار للشراء 52.17 جنيه وللبيع 48.60، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 49.08، أما بنك القاهرة فسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 1-4-2021

وفي البنك الأهلي المصري انخفض سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 52.10 جنيه وللبيع 48.96، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 52.18 جنيه وللبيع 49.04، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للراء 52.39 جنيه وللبيع 48.27، كما تراجع سعر الدينار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم ليسجل للشراء 54.60 جنيه وللبيع 49.58، وفي بنك «إتش إس بي سي» فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 51.82، أما في البنك الأهلي المتحد فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 47.79.

استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم

وحقق سعر الدينار الكويتي استقرارًا اليوم خلال التداولات الصباحية ليسجل في بنك الإمارات دبي الوطني للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.11، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 52.24 جنيه وللبيع 48.95، وفي بنك التنمية الصناعية فستقر الدينار للشراء عند 52.17 جنيه وللبيع 48.588، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 47.48، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 52.17 جنيه وللبيع 48.07، أما في بنك تنمية الصادرات فسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 48.57.

ارتفاع سعر النفط الكويتي

كشفت مؤسسة البترول الكويتية، عن آخر أسعار لتداولات النفط الكويتي، حيث أظهرت ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتًا ليبلغ 64.32 دولار في تداولات، يوم الثلاثاء الماضي، مقابل 63.63 دولار في تداولات اليوم.

أما علي الصعيد العالمي، فقد تراجع سعر خام برنت 84 سنتًا، ليبلغ 64.14 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، ليبلغ 60.55 دولار للبرميل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«وداعًا أيها الحب» يحصد جائزة أحسن فيلم فى مهرجان الأقصر

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور