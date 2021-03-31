إنفوجراف.. ملامح الدليل الإجرائى للتخطيط الاستراتيجى بالدولة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:21 م
أميرة ممدوحطباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح أبرز معلومات عن الدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي بالجهاز الإداري للدولة الذي أطلقته الوزارة قبل أيام، وفيما يلي نستعرضها:
1- يعد الدليل المرجعية الرئيسية لعمل وحدات التخطيط الاستراتيجي بالدولة.
2- يوضح المراحل المختلفة لعملية التخطيط، والأدوات والنماذج اللازم استخدامها خلال كل مرحلة والمخرجات المتوقعة.
3- التركيز على ربط خطة الجهات مع برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
4- يجيب الدليل على الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الخطوات المختلفة للتخطيط الاستراتيجي والمسئولين عن التنفيذ ومتى يجب القيام بكل خطوة.
1- يعد الدليل المرجعية الرئيسية لعمل وحدات التخطيط الاستراتيجي بالدولة.
2- يوضح المراحل المختلفة لعملية التخطيط، والأدوات والنماذج اللازم استخدامها خلال كل مرحلة والمخرجات المتوقعة.
3- التركيز على ربط خطة الجهات مع برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
4- يجيب الدليل على الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الخطوات المختلفة للتخطيط الاستراتيجي والمسئولين عن التنفيذ ومتى يجب القيام بكل خطوة.
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط