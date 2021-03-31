رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنفوجراف.. ملامح الدليل الإجرائى للتخطيط الاستراتيجى بالدولة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:21 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح أبرز معلومات عن الدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي بالجهاز الإداري للدولة الذي أطلقته الوزارة قبل أيام، وفيما يلي نستعرضها:

1- يعد الدليل المرجعية الرئيسية لعمل وحدات التخطيط الاستراتيجي بالدولة.

2- يوضح المراحل المختلفة لعملية التخطيط، والأدوات والنماذج اللازم استخدامها خلال كل مرحلة والمخرجات المتوقعة.

3- التركيز على ربط خطة الجهات مع برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

4- يجيب الدليل على الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الخطوات المختلفة للتخطيط الاستراتيجي والمسئولين عن التنفيذ ومتى يجب القيام بكل خطوة.
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط
الدليل الإجرائى للتخطيط

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«وداعًا أيها الحب» يحصد جائزة أحسن فيلم فى مهرجان الأقصر

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

غرامة 200 ألف جنيه.. هكذا كافأت دار الأوبرا إبداع عبد الرحمن الخميسي

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور