إنفوجراف.. ملامح الدليل الإجرائى للتخطيط الاستراتيجى بالدولة

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح أبرز معلومات عن الدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي بالجهاز الإداري للدولة الذي أطلقته الوزارة قبل أيام، وفيما يلي نستعرضها:1- يعد الدليل المرجعية الرئيسية لعمل وحدات التخطيط الاستراتيجي بالدولة.2- يوضح المراحل المختلفة لعملية التخطيط، والأدوات والنماذج اللازم استخدامها خلال كل مرحلة والمخرجات المتوقعة.3- التركيز على ربط خطة الجهات مع برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.4- يجيب الدليل على الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الخطوات المختلفة للتخطيط الاستراتيجي والمسئولين عن التنفيذ ومتى يجب القيام بكل خطوة.