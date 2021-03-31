السودان يبحث دخول البنوك الأمريكية والغربية لدعم الاستثمار

بحث جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الأربعاء، بمكتبه مع المبعوث الأمريكي للخرطوم دونالد بوث، بحضور برايان شوكان القائم بالأعمال الأمريكي المتطلبات الاقتصادية لدخول البنوك الأمريكية والغربية للبلاد.إلى جانب ذلك، تطرق اللقاء إلى مؤتمر باريس الذي سينعقد في مايو المقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة مع الشركاء حتى يخرج هذا المؤتمر بالشكل المطلوب وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.من جانبه أكد دونالد بوث أن بلاده حريصة على دعم السلام والتحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية.كما أشاد بوث بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الانتقالية مؤخرًا، لافتًا إلى أن هناك مصارف أمريكية وغربية ترغب في العمل بالسودان، ودعا إلى تهيئة المناخ الاستثماري في السودان لإتاحة الفرصة لدخول هذه المصارف والشركات العالمية في المجالات المختلفة في السودان.