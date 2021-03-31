رئيس النواب الليبي يبحث مع المفوضية العليا إجراء الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، في مكتبه بمدينة القبة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.وأكد صالح دعمه الكامل للمفوضية، مشيرًا إلى أهمية الدور المناط بها خلال المرحلة القادمة للوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري وذلك حسب بيان لمجلس النواب.واستعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية ومدى جاهزيتها فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحُدد بما تمتلكه المفوضية من كوادر فنية وخبرات تراكميه خلال العمليات الانتخابية السابقة.في ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لكل الجهود الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها مثمنًا دور المفوضية وجميع العاملين بها وكل من يعمل على دعم وتعزيز المسار الديمقراطي.