حتشبسوت.. أقوى الملكات المصريات وأكثرهن نفوذًا



◄ الملكة حتشبسوت.. أعظم ملوك مصر القديمة



حدث عالمي لن يتكرر في العمر مرة أخرى، ينتظره العالم وتنقله أكثر من 400 قناة، غدًا السبت 3 أبريل، يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب كبير، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.المومياوات الملكية، في الرحلة الذهبية، تضم 4 ملكات، وهم الملكة حتشبسوت، ميرت أمو، أحمس نفرتاري والملكة تى."الدستور" تسلط الضوء على الملكة حتشبسوت ودورها في تأسيس الحضارة المصرية القديمة.تعتبر الملكة الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة، حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية ثم كملكة وابنة الإله آمون.وحتشبسوت، أشهر الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا؛ فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله.وأنجبت حتشبسوت من زوجها تحتمس الثاني ابنة وحيدة هي الأميرة "نفرو رع"، دون وريث ذكر، ومات تحتمس الثاني بعد فترة حكم 13 عامًا.وكان لزوجها من أمه إيزيس أبن يدعى "تحتمس الثالث"، فبعد وفاة تحتمس الثاني، كانت حتشبسوت الوصية على ابنه، بسبب أنة أمه كانت غير مؤهلة للوصاية على ابنها.النقوش المصرية القديمة، مثلت حتشبسوت كملك رجل وليست ملكة أنثى.