المعارض الروسي أليكسي نافالني يعلن الإضراب عن الطعام

أعلن اليكسي نافالني المعارض الروسي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين، أنه بدأ الأربعاء إضرابا عن الطعام الى ان يتلقى الرعاية الطبية المناسبة لألم الظهر الحاد وتخدر الساقين اللذين يعاني منهما.وكتب نافالني على انستجرام: "بدأت اضرابا عن الطعام للمطالبة باحترام القانون والسماح لطبيب من الخارج بزيارتي"، مضيفا انه بدلا من تلقي العلاج كان يتم إخضاعه "للتعذيب بحرمانه من النوم".