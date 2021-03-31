التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان".وقالت منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها الأربعاء إنها تتابع باهتمام بالغ الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي.وأكدت منظمة التعاون الإسلامي ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.ودعت المنظمة في بيانها إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا.وجاء ذلك بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، التي أكد خلالها أن أحدا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرا من أن المساس بها "خط أحمر" وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.وتطالب كل من مصر والسودان بابرام اتفاق ملزم مع اثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد وبوساطة الرباعية "الامم المتحدة والاتحادان الأوروبي والافريقي والولايات المتحدة في المفاوضات الخاصة بالسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.