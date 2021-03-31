توقعات بنمو التجارة العالمية في 2021

رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية قليلا هذا العام بعد انخفاض أقل كثيرا من المتوقع في 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا.وقالت المنظمة اليوم الأربعاء: إنها تتوقع نمو تجارة السلع ثمانية بالمئة هذا العام بعد تراجعها 5.3 بالمئة العام الماضي، وكانت توقعات أكتوبر لنمو 7.2 بالمئة وانخفاض 9.2 بالمئة على الترتيب.وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف: أن نمو التجارة سيتباطأ إلى أربعة بالمئة في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.