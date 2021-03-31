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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بنمو التجارة العالمية في 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:37 م
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
وكالات
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رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية قليلا هذا العام بعد انخفاض أقل كثيرا من المتوقع في 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء: إنها تتوقع نمو تجارة السلع ثمانية بالمئة هذا العام بعد تراجعها 5.3 بالمئة العام الماضي، وكانت توقعات أكتوبر لنمو 7.2 بالمئة وانخفاض 9.2 بالمئة على الترتيب.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف: أن نمو التجارة سيتباطأ إلى أربعة بالمئة في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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