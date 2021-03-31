«مترو الأنفاق وتوشكى».. مشروعات في عهد كمال الجنزوري

غاب عن عالمنا اليوم الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.وترصد "الدستور" أبرز المشروعات التي قام بها الجنزوري، وهي:-بدأت في عهده المشاريع الضخمة، مثل مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصى جنوب مصر، وشرق العوينات.-أولى اهتمامه بمشروع توصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.-ومن أبرز المشروعات الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) مرورا بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.-أقر بعض القوانين الجريئة، من بينها قانون الاستئجار الجديد محدود بمدة، وخروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم.-عينه الرئيس الراحل أنور السادات محافظا لمدينتي الوادي الجديد وبني سويف عامي 1976 و1977 على التوالي، وسرعان ما تقلد عدة مناصب مهمة طيلة 17 عاما من عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بدأت بمناصب وزارية، حيث شغل وزارة التخطيط عام 1982، ثم عيّن نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للتخطيط والتعاون الدولي عام 1986، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 4 يناير 1996.