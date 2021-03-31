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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بن سلمان والكاظمي يعقدان جلسة مباحثات في الرياض

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:48 م
بن سلمان والكاظمي
بن سلمان والكاظمي
منار أحمد
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يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى السعودية، ووصل الكاظمي الى الرياض وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.

وقال الكاظمي عبر تويتر، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

وكان سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أكد أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

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