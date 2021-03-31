بن سلمان والكاظمي يعقدان جلسة مباحثات في الرياض

يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى السعودية، ووصل الكاظمي الى الرياض وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.وقال الكاظمي عبر تويتر، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.وكان سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أكد أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.