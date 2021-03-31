وزيرة التخطيط ناعية الجنزوري: مصر فقدت واحدا من عقولها المستنيرة

نعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التخطيط الأسبق، بمزيد من الحزن والأسي.وتوجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، متابعة أن مصر فقدت واحدًا من العقول الاقتصادية والسياسية المستنيرة، ومن الشخصيات التي قدمت الكثير لخدمة الوطن ولبى نداء المسؤلية وتحملها بكفاءة عالية في كل مرة وخدم وطنه في ظروف صعبة واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة في مسيرته المهنية والسياسية.