علاء عابد: قناة السويس مشروع عملاق وممر ملاحى عظيم

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن أزمة السفينة البنمية الجانحة أثبتت للعالم كله أهمية قناة السويس شريان التجارة العالمية، وأن القناة هي مصدر مهم للدخل في مصر وخاصة أن قناة السويس الجديدة من المشاريع القومية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية على أرض الواقع ويفخر بها كل مصري.وأشاد بجهود العاملين بالهيئة وعلى رأس المنظومة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة والجهود العظيمة التى قاموا بها وبذلوها خلال الأزمة الأخيرة وكانوا على قدر المسئولية وحافظوا على صورة وشكل الدولة المصرية.وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قناة السويس ستظل من اهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، وأكثرها أمانا، والأزمة الاخيرة أكدت ذلك، وعلى الرغم من سيل الشائعات والشماتة حول هذه الأزمة إلا أن إرادة المصريين وعزيمتهم أفشلت هذه المؤامرات والمخططات وأكدت بما لا يدع مجال لشك أن المصريين على قدر الحدث، فى الوقت الذى سطرت هذه الأزمة درس جديد فى الوطنية، حيث رأينا جميعنا الاهتمام الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهذه الأزمة والفرحة العارمة بتعويم السفينة، وهذا هو معدن الشعب المصرى الأصيل.وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أن جميع العاملين بهيئة قناة السويس على قدر المسئولية، وما سطروه يستحق التكريم والفخر والاعتزاز وعلى رأس هذه المنظومة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة الذى كان لا ينام أثناء الأزمة حتى حلها.جاء ذلك على هامش لقاء وفد برلمانى بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى زيارة رسمية، للاستماع للجهود التي تمت للنجاح في تعويم السفينة الناجحة، الموقف الحالي للقناة وطبيعة الملاحة، وتقديم رسائل الشكر والفخر لجميع العاملين بالقناة.