محلل سياسي سعودي: مصر وحقوقها المائية خط أحمر لكل عربي

طالب المحلل السياسي السعودي سامي المرشد، اليوم، إثيوبيا بالقبول باتفاق عادل لجميع أطراف سد النهضة، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.وقال في تغريدة عبر "تويتر": "مصر وحقوقها المائية في نهر النيل خط أحمر عند الرئيس السيسي وعند شعب مصر ومعهم كل عربي من المحيط للخليج فعلى العقلاء في إثيوبيا أن يتوخوا الحذر ويقبلون باتفاق ملزم وعادل للجميع فالمنطقة تحتاج للهدوء للتفرغ للبناء والتنمية وتحسين اوضاع الشعوب بدل النزاعات والخلافات والعناد".