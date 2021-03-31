أوكرانيا أول دولة في العالم تضفي الشرعية على جوازات السفر الإلكترونية

أثنى فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، على موافقة البرلمان القوانين المهمة المتعلقة بجوازات السفر الرقمية، ودعم رواد الأعمال، وتمويل وزارة السياسة الزراعية، حسبما أفاد بيان للرئاسة الأوكرانية أمس الثلاثاء.وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن البرلمان الأوكراني عقد جلسة استثنائية ناجحة ومثمرة، مشيرا إلى أن البرلمان قد وافق على عدد من مشاريع القوانين الهامة التي يحتاجها المواطنون والشركات الأوكرانية.واعتبر زيلينسكي أنه من النجاح الكبير اعتماد قانون جوازات السفر الرقمية في القراءة الثانية للبرلمان، والذي يساوي قانونًا جواز السفر الدولي الرقمي الحيوي وبطاقة الهوية في تطبيق الهاتف المحمول بجوازات السفر العادية، ستصبح أوكرانيا أول دولة في العالم تقوم بإضفاء الشرعية على جوازات السفر الإلكترونية.وأضاف زيلينسكي"سيؤدي ذلك إلى تبسيط حياة المواطنين إلى حد كبير وبدء رقمنة واسعة النطاق للأعمال والدولة، بالإضافة إلى ذلك، تعد جوازات السفر الرقمية أكثر أمانًا وراحة من الجوازات الورقية. لقد أنشأنا حالة عالمية فريدة يمكننا ويجب أن نكون فخورين".وبحسب بيان الرئاسة الأوكرانية، وافق البرلمان أيضا على مشروع القانون الرئاسي الخاص بالدعم المالي لأصحاب المشاريع الذين يضطرون إلى وقف أنشطتهم بسبب قيود الحجر الصحي في المناطق "الحمراء"، والموظفين الذين أصبحت أنشطتهم محدودة بسبب الإغلاق.وشدد فولوديمير زيلينسكي على أن "البرلمان الأوكراني أظهر أنه يمكن أن يعمل لصالح المواطنين ومن أجل تعزيز الدولة حتى في مثل هذه الظروف الصعبة مثل الوباء والإغلاق".كما أقر النواب القانون الذي سيفتح الباب أمام الخصخصة على نطاق واسع ويسمح بالاستثمار المستدام في الاقتصاد الأوكراني، وخلق وظائف جديدة وقاعدة ضريبية.