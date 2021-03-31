رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن صفقة الـ«110 جرارات».. النقل: وصول آخر 10 جرارات سكة حديد أمريكية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
علا غزال
طباعة
أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية عن وصول آخر 10 جرارات سكك حديدية جديدة لميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار والتي تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية.

وأشار البيان إلى أنه بوصول الـ 110 جرارات الجديدة، وتوالي إجراء العمرات لـ 81 جرار سبق تم تريدهم منذ عدة سنوات والتي تم الانتهاء من إجراء العمرات لـ 20 جرارا حتى الآن، سيشكل ذلك قوة دعم كبيرة لقوة الجر في السكة الحديد.

وأوضح أن خطة تطوير السكة الحديد تشمل إلى جانب دعم أسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات وجرارات جديدة، تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لزيادة عناصر السلامة والأمان على الخطوط، وكذلك تطوير البنية التحتية من مزلقانات ومحطات وقضبان وكذلك إعادة تأهيل العنصر البشري وتدريبه على نظم التكنولوجيا الحديثة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته


الصور

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي