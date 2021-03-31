ضمن صفقة الـ«110 جرارات».. النقل: وصول آخر 10 جرارات سكة حديد أمريكية

أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية عن وصول آخر 10 جرارات سكك حديدية جديدة لميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار والتي تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية.وأشار البيان إلى أنه بوصول الـ 110 جرارات الجديدة، وتوالي إجراء العمرات لـ 81 جرار سبق تم تريدهم منذ عدة سنوات والتي تم الانتهاء من إجراء العمرات لـ 20 جرارا حتى الآن، سيشكل ذلك قوة دعم كبيرة لقوة الجر في السكة الحديد.وأوضح أن خطة تطوير السكة الحديد تشمل إلى جانب دعم أسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات وجرارات جديدة، تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لزيادة عناصر السلامة والأمان على الخطوط، وكذلك تطوير البنية التحتية من مزلقانات ومحطات وقضبان وكذلك إعادة تأهيل العنصر البشري وتدريبه على نظم التكنولوجيا الحديثة.