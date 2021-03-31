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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترحب بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:00 م
جريدة الدستور
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رحبت الصين اليوم الأربعاء بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الأربعاء؛ تعليقا على المبادرتين، إن الصين ترحب بـ "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أعلن عنهما ولي العهد السعودي، كما تثمن الصين الجهود الإيجابية للمملكة العربية السعودية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت: "تقف الصين على أهبة الاستعداد لتوحيد الجهود مع الدول الأخرى لتعزيز الحوكمة البيئية العالمية، واستكشاف التعافي الأخضر في عالم ما بعد كوفيد-19، وإطلاق المزيد من الإجراءات المناخية العالمية".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

وتهدف مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة؛ بما يساهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 5ر2%.

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