«وقفة رجالة» تهزم كورونا بتحقيق أعلى الإيرادات

حقق فيلم "وقفة رجالة" نجاحا كبيرا في شباك التذاكر خلال فترة عرضه ليصبح الأعلى في الإيرادات خلال الفترة التي عادت فيها السينما للعمل بعد تفشى كورونا.حقق الفيلم حتى اليوم 24 مليون و100 ألف جنيه في مصر، فيما احتفلت به سينيمات السعودية أمس بتحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ سينما المملكة.«وقفة رجالة» بطولة عدد من النجوم منهم ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر.تدور أحداث فيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.