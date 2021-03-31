«رجل العلاقات» يسقط في قبضة مباحث الأموال العامة

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من القبض على أحد الأشخاص متهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم إنهاء إجراءات نقل مواطن للعمل بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض مسئولي الدولة بمحافظة الإسماعيلية.وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بورسعيد بممارسة نشاطًا إجراميا في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين.وزعم قدرته من خلال ذلك النفوذ المزعوم على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكى زاعمًا مقدرته على إنهاء إجراءات نقله من جهة عمله إلى إحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.