«الهيروين» يُسقط شخصين في قبضة الأمن بمصر القديمة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:36 م
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة.
تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة "ميكروباص قيادة أحدهما وملك الآخر، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتفان محمول.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.
تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة "ميكروباص قيادة أحدهما وملك الآخر، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتفان محمول.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.