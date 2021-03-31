«الهيروين» يُسقط شخصين في قبضة الأمن بمصر القديمة

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة.تعود الواقعة عندما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة "ميكروباص قيادة أحدهما وملك الآخر، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتفان محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.