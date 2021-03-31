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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط متهمين بتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية في عين شمس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:30 م
متهمين
متهمين
عمرو المزيدي- هدير مصطفي
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين قاما بإدارة منظومة لتمرير الاتصالات الدولية بطريقة غير قانونية بعين شمس.

تعود الواقعة عندما تلقت مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة معلومات بقيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بإدارة وتشغيل منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية باستخدام أجهزة اتصالات ذات تقنية حديثة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيامهما باتخاذ شقة كائنة بدائرة القسم "ملك أحدهما" مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على جهازين لربط الاتصال بجهاز السيرفر العمومى خارج البلاد، 3 جهاز لتمرير المكالمات الدولية، جهاز محمول يستخدم لتنشيط شرائح الهواتف المحمولة بالمنظومة، جهازين لاب توب، 7 أجهزة راوتر للاتصال بالإنترنت، جهاز تقوية إشارة شبكات المحمول، جهاز سويتش لتجميع التوصيلات، 10 فلاشات للاتصال بالإنترنت، 500 شريحة هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة وتشغيل منظومة لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير شرعية باستخدام المضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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