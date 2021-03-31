القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بالاتجار في العملة في السوق السوداء والتحويلات المالية غير المشروعة بمحافظة قنا.أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة قنا بسعر أقل من سعر الصرف، بمركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا.عقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصرى مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.