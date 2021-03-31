بقرار «الملابس الداخلية».. الجيش السويسري يغري المزيد من النساء

كشف الجيش السويسري، اليوم الأربعاء، عن خططه لزيادة عدد المجندات في صفوفه من خلال التخلي عن إلزام الإناث بارتداء الملابس الداخلية للرجال، بداية من أبريل المقبل.وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أجبر الجيش السويسري الرجال والنساء من القوات على السواء بارتداء ملابس داخلية فضفاضة مخصصة للرجال.وأوضح الجيش السويسري أن النساء الملتحقات بصفوفه سيزودن بمجموعتين من الملابس الداخلية النسائية، واحدة للأشهر الدافئة وأخرى للأشهر الباردة.وتأمل المؤسسة العسكرية من وراء هذه الخطوة إلى زيادة نسبة المجندات من 1- 10 بالمئة خلال العقد المقبل.وذكرت النائبة في البرلمان السويسري، ماريان بيندر، إنه إذا أراد الجيش أن يصبح أكثر أنوثة، فعليه اتخاذ تدابير مناسبة.وقال متحدث باسم الجيش السويسري إن الجيل القديم من الملابس المستخدمة في الجيش لم تكن تلبي احتياجات الناس الخاصة بما يكفي.وأضاف أنه سيتم إخضاع قطع الملابس الأخرى، بما في ذلك الملابس القتالية وحقائب الظهر وحتى السترات الواقية للمراجعة.ومنذ عام 2004، باتت النساء تضطلع بنفس المهام التي يؤديها الرجال في الجيش السويسري، بما في ذلك القتال.