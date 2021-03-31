الأمن العام يضبط 177 قطعة سلاح نارى

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 148 متهمًا بينها 15 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و7 طبنجات.وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 82153 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالى 6533 محكوم عليهم، بينها 362 حكم جناية، 24517 حكم حبس جزئى.وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 28 حادثًا متنوعًا.وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 229 قضية مخدرات بإجمالى 248 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 19٫745 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 29٫288 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫178 كيلو جرام.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.