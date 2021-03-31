رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 177 قطعة سلاح نارى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:41 ص
قطاع الأمن العام
قطاع الأمن العام
مريم جبل_ عمرو المزيدي
طباعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 148 متهمًا بينها 15 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و7 طبنجات.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 82153 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالى 6533 محكوم عليهم، بينها 362 حكم جناية، 24517 حكم حبس جزئى.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 28 حادثًا متنوعًا.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 229 قضية مخدرات بإجمالى 248 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 19٫745 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 29٫288 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫178 كيلو جرام.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسرة «فتاة الساطور» تكشف حقيقة تقدم الجانى لخطبتها

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور


الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

الواحد بـ400 جنيه.. أطفال يحولون كراسي قديمة إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

الحكومة توضح حقيقة رابط «التعليم» بشأن مقترحات أولياء الأمور

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

عرض 10 أفلام من إنتاج ورشة السينما المستقلة بمهرجان الأقصر

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

كأنه كتابه الأول.. إبراهيم عبدالمجيد ينتظر صدور روايته العجائبية

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى