من متحرش المعادي لإسراء عماد..السوشيال ميديا تعيد الحق لأصحابه

- متحرش المعادي



- زوجة الإسكندرية



- فيديو يفضح أب متهم بتعذيب طفله



رغم مساوئ السوشيال ميديا الا أنها ساهمت خلال الأونة الأخيرة في الكشف عن عدد من الجرائم، لولا التقاط كاميرا مراقبة لمتحرش المعادى قبل انتهاك براءة طفلة وتداول المقطع على فيس بوك لم يكن يتم فضح أمره، إيضا سيدة الإسكندرية التي شوه الزوج ووجها وجسدها عقب تداول صورها على مئات الصفحات، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط الزوج والبحث عن شركائه.مثل "متحرش المعادي" أمام محكمة الجنايات في أولى جلسات محاكمته، وأصر عقب مواجهة المحكمة له بالأدلة ومقطع الفيديو الذي رصد ارتكابه لواقعة هتك عرض طفلة على نفي التهمة، قائلل إنه لم يتحرش بالطفلة متهمها بمحاولة سرقته.وتابع المتهم: "لدي ولد وبنت ولم أتحرش بالطفلة التي كانت تريد سرقتي، واعترافي أمام النيابة تم بأنني وقعت على ما طلبوه مني دون محامي بعد تعرضي للإهانة داخل الحجز".وأضاف حول تصوير الواقعة: "أتمسك بحضور المحامي للكلام عني وأنا حاجج بيت ربنا مرتين.وخلال الجلسة، أنهار المتهم باكيا وردد: "أنا تعبان وعيان، معملتش حاجة ومضطرب نفسيا، ومكنش معايا محامي، ولحد دلوقتي ما شوفتش أهلي».مازالت المحكمة تنظر القضية التي أجلتها لجلسة اليوم لندب محامي للحضور مع المتهم والدفاع عنه.عقب تداول واسع لصور شابة أثناء زفافها تحمل طفلها، وصور مشوهة الوجه تخضع لجراحة، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي معرفة قصة تلك الصور، وتبين أنها لفتاة تدعى إسراء عماد وزوجها هو من شوه جسدها.. خلال أقل من ٤٨ ساعة تحركت النيابة العامة لتأمر بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها ثم خرجت ببيان رسمي تسرد فيه تفاصيل الجريمة.وتضمن البيان أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إسراء عماد، يوم السادس والعشرين من مارس الجاري باعتداء زوجها عليها بالضرب والسب وإحداثه إصابات بمناطق متفرقة من جسدها بمطواه إثر خلافات زوجية، وقد تُداولت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي ونُشرت صور لما بالمجني عليها من إصابات، وسط مطالبات كثيرة بالتحقيق في الواقعة.كانت النيابة العامة قد تلقت تقريرًا طبيًّا بإصابة المجني عليها بجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسدها، فانتقلت إلى المستشفى لسؤالها، وشهدت بأن زوجها اعتدى عليها بمطواة لما لما بينهما من خلافات زوجية، ثم حملها إلى سيارة واتصل بشقيقه لاستدعائه، فحضر برفقة آخر، وسَمعت تحاورهما وتوجيه شقيق زوجها لومًا إليه على تعديه عليها وتجاوزه بذلك ما اتفقا عليه، ثم تحاورا في كيفية التخلص منها والنجاة مما فعل، فتوعدها زوجها آنذاك بموالاة الاعتداء عليها لإرهابها حتى لا تُبلغ عنه، ثم اتصل بوالدته فسمعت تحاورهما وتحريضها ابنها على إلقاء المجني عليها في البحر، فاستجدته الأخيرة لإسعافها، فساومها مقابل ذلك على عدم الإبلاغ عنه، ونقلها لموافقتها إلى المستشفى، وقد أكدت المجني عليها في شهادتها على اعتداء زوجها عليها بتحريض من شقيقه ووالدته.ووردت تحريات الشرطة حول الواقعة بصحة اعتداء زوج المبلغة عليها بالمطواة لما بينهما من خلافات، فأمرت "النيابة العامة" بضبطه وإحضاره، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من شروعه في قتل زوجته، وأقر باعتدائه عليها بسكينٍ لما بينهما من خلافات، دون أن يقصد قتلها.وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شقيقه ووالدته لاستجوابهما، ضبط السيارة التي نُقلت المجني عليها فيها إلى المستشفى لمعاينتها وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما قد يكون بها من آثار.استدعت شهود على الواقعة لسماع أقوالهم، وكلفت الشرطة بالبحث عن آلات مراقبة بمحل الواقعة وفحصها لبيان مدى تصويرها الجريمة، وإجراء التحريات حول قصد المتهم من اعتدائه على زوجته ودور شقيقه ووالدته في الواقعة، كما ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما بها من إصابات ومدى تخلف عاهة مستديمة عنها، وجارٍ استكمال التحقيقات.كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتحدث عن قيام أب بالتعدي على نجله وإحداث إصابات بهوتداول على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتحدث عن قيام أب بالتعدي على نجله وإحداث إصابات به وحروقوبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 مارس الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بوصول طفل 3 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ،بسؤال والد الطفل المشار إليه عامل، مقيم بدائرة المركز قرر بسقوط نجله من على سلم المنزل حال لهوه مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحد بذلك.وباستدعاء والدة الطفل ربة منزل، مقيمة بذات الناحية وبمواجهتها بمقطع الفيديو، اتهمت زوجها والد الطفل بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عقب حدوث خلافات أسرية بينهما وقيامه بطردها من المسكن والاحتفاظ بالطفل صحبته.عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.