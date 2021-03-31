روحاني: واشنطن وطهران يمكنهما العودة لتعهداتهما النووية في يوم واحد

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بإمكان الولايات المتحدة وإيران العودة إلى تعهداتهما النووية سريعًا إذا أرادتا ذلك.وأضاف روحاني بحسب قناة "العالم" الإيرانية الرسمية، أنه بإمكان طهران وواشنطن العودة إلى التزاماتهما في يوم واحد.وأكد الرئيس الإيراني أنه "إذا امتلكت واشنطن الإرادة يمكنها العودة إلى تعهداتها النووية سريعًا".وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد قال أمس الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تتبع خطى" إدارة سلفه دونالد ترمب في استخدام ورقة العقوبات للضغط على إيران.وكتب ظريف على حسابه الرسمي في "تويتر، "إنه من المحزن والمثير للسخرية أن وزارة الخارجية الأميركية تطالب الآن إيران باحترام الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب".وأضاف متوجهًا لبايدن: "إدارتك تتبع خطى ترمب وتحاول استخدام عقوباته غير القانونية كوسيلة ضغط. العادات البشعة لا تموت بسهولة. حان الوقت للتخلي عن هذه العادة".وبحسب موقع "بوليتيكو"، يكافح فريق بايدن لإحضار الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، ومن أجل ذلك كشف مسؤولو الإدارة الأميركية أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع.