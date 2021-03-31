رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«آيسل» ضحية الاعتداء الجنسي عدة مرات من ابن الجيران بكرداسة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:08 ص
الطفلة
الطفلة
ندى حمدي
طباعة
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيقات حول اتهام شاب بالتعدى جنسيا على الطفلة "أيسل" تبلغ من العمر ٨ سنوات، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم.

تلقى الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من "إ " والدة الطفلة "أيسل" صاحبة الـ8 سنوات؛ تتهم فيه "عادل. م "، 18 سنة؛ بالتعدي جنسيا على طفلتها بعد استدراجها داخل الشقة المجاورة لشقتهم محل سكنه مستغلا صداقة الطفلة بنجلة شقيقة المتهم واعتيادهما اللهو سويا.

وقالت والدة الطفلة في المحضر إن نجلتها كشفت لها الأمر بعد وجود علامات خوف متكررة وعدم رغبة في النزول إلى أحد المحلات التجارية "سوبر ماركت" أسفل العقار، والتي كان يعمل فيه المتهم.

وأضافت الأم أنها توجهت إلى إحدى العيادات الخاصة للاطمئنان على نجلتها التي أصبحت مؤخرا تشتكي من حرقان في المنطقة التناسلية، وتبين تعرضها للاعتداء الجنسي أكثر من مرة.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار فور علمه بقيام أهلية الطفلة بتحرير محضر، وجار تتبع خط سيره لسرعة ضبطه.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1491 لسنة 2021؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

السكة الحديد توضح طريقة حجز التذاكر عبر الهاتف (صور)

«حصة مصر من مياه النيل خط أحمر».. تأكيد السيسى يتصدر اهتمامات صحف اليوم

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي


الصور

image description

إزالة 10 تعديات على نهر النيل بدمياط

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

«معاك» تنظم ورشة عمل مجانية للتأهيل ما قبل التعليم الأكاديمي

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

خبراء يعربون عن مخاوفهم من تحول أولمبياد طوكيو لبؤرة انتشار كورونا

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون