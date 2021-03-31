«آيسل» ضحية الاعتداء الجنسي عدة مرات من ابن الجيران بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيقات حول اتهام شاب بالتعدى جنسيا على الطفلة "أيسل" تبلغ من العمر ٨ سنوات، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم.تلقى الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من "إ " والدة الطفلة "أيسل" صاحبة الـ8 سنوات؛ تتهم فيه "عادل. م "، 18 سنة؛ بالتعدي جنسيا على طفلتها بعد استدراجها داخل الشقة المجاورة لشقتهم محل سكنه مستغلا صداقة الطفلة بنجلة شقيقة المتهم واعتيادهما اللهو سويا.وقالت والدة الطفلة في المحضر إن نجلتها كشفت لها الأمر بعد وجود علامات خوف متكررة وعدم رغبة في النزول إلى أحد المحلات التجارية "سوبر ماركت" أسفل العقار، والتي كان يعمل فيه المتهم.وأضافت الأم أنها توجهت إلى إحدى العيادات الخاصة للاطمئنان على نجلتها التي أصبحت مؤخرا تشتكي من حرقان في المنطقة التناسلية، وتبين تعرضها للاعتداء الجنسي أكثر من مرة.وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار فور علمه بقيام أهلية الطفلة بتحرير محضر، وجار تتبع خط سيره لسرعة ضبطه.وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1491 لسنة 2021؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.