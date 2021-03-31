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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:43 ص
الدواجن
الدواجن
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

علي المستوي المحلي، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بعدما حققت انخفاض طفيف أمس، وذلك قبل أيام من شهر رمضان والذي يرتفع فيه الاستهلاك لمعظم السلع، بينما استقرت أسعار الكتاكيت نسبيًا، كما ارتفعت أسعار البيض بقيمة جنيه في الكرتونة، وكذلك البط والرومى ارتفع بنسبة بسيطة تترواح مابين جنيه إلى 2 جنيه.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 29 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 36 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 23 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 32 جنيهًا جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم


سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 7 إلى 8 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 5 إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 17 إلى 18 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم


سعر كرتونة البيض الأبيض من 34 إلى 35 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 36 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي من 37 إلى 38 جنيهًا.

أسعار البط في مصر اليوم


سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيهًا.

سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيهًا.

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أسعار الرومي في مصر اليوم

سعر الرومي البرونزي من 46 إلى 48 جنيه للكيلو.

سعر الرومي الأبيض من 38 إلى 45 جنيه للكيلو.

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