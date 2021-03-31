أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:43 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.
علي المستوي المحلي، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بعدما حققت انخفاض طفيف أمس، وذلك قبل أيام من شهر رمضان والذي يرتفع فيه الاستهلاك لمعظم السلع، بينما استقرت أسعار الكتاكيت نسبيًا، كما ارتفعت أسعار البيض بقيمة جنيه في الكرتونة، وكذلك البط والرومى ارتفع بنسبة بسيطة تترواح مابين جنيه إلى 2 جنيه.
سعر الدواجن البلدي من 36 إلى 38 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 23 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 32 جنيهًا جنيه.
سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 7 إلى 8 جنيهًا.
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3 إلى 4.5 جنيه.
سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 5 إلى 7.5 جنيه.
سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 17 إلى 18 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض الأبيض من 34 إلى 35 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 36 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض البلدي من 37 إلى 38 جنيهًا.
سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.
سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيهًا.
سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيهًا.
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سعر الرومي الأبيض من 38 إلى 45 جنيه للكيلو.
علي المستوي المحلي، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بعدما حققت انخفاض طفيف أمس، وذلك قبل أيام من شهر رمضان والذي يرتفع فيه الاستهلاك لمعظم السلع، بينما استقرت أسعار الكتاكيت نسبيًا، كما ارتفعت أسعار البيض بقيمة جنيه في الكرتونة، وكذلك البط والرومى ارتفع بنسبة بسيطة تترواح مابين جنيه إلى 2 جنيه.
أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 29 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن البلدي من 36 إلى 38 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الأمهات من 19 إلى 23 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 32 جنيهًا جنيه.
أسعار الكتاكيت في مصر اليوم
سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 7 إلى 8 جنيهًا.
سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3 إلى 4.5 جنيه.
سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 5 إلى 7.5 جنيه.
سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 17 إلى 18 جنيهًا.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض من 34 إلى 35 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض الأحمر من 35 إلى 36 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض البلدي من 37 إلى 38 جنيهًا.
أسعار البط في مصر اليوم
سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه.
سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيهًا.
سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 15.5 جنيهًا.
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أسعار الرومي في مصر اليومسعر الرومي البرونزي من 46 إلى 48 جنيه للكيلو.
سعر الرومي الأبيض من 38 إلى 45 جنيه للكيلو.