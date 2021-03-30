نقيب المحامين: أبايع الرئيس بحياتي في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد

تابعت نقابة المحامين باهتمام بالغ تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول أزمة سد النهضة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش زيارته لقناة السويس لتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة.وأعلن نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن مبايعته الرئيس عبدالفتاح السيسي بحياته في الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، حيث تتعنت إثيوبيا وتتبني مواقف مغالى فيها.وقال نقيب المحامين، إن هذه المواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة.وأكد أن ذلك يخالف المواثيق العالمية التي تحكم الأنهار الدولية بل يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية.