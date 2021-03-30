ميركل: سنتغلب على كورونا خطوة بخطوة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ستتغلب على وباء كورونا خطوة بخطوة.وقالت ميركل بحسب ما نقلت وكالة "رويترز": "إن ألمانيا ستقيد استخدام لقاح كورونا من شركة (أسترازينيكا) لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما والمجموعات ذات الأولوية القصوى".وتأتي هذه الخطوة المتفق عليها مع الولايات الفيدرالية الست عشرة، عقب توصية لجنة اللقاحات المستقلة واستجابة لتقارير جديدة عن اضطراب دم دماغي نادر ويمكن أن تتحول إلى انتكاسة شديدة لحملة التطعيم في البلاد.وقالت ميركل: "كل شيء يقوم على مبدأ واحد وهو الثقة".وصرحت بأن إرشادات "أسترازينيكا" الجديدة سيكون لها آثارها على برنامج التطعيم.وأوضحت أنها مستعدة لتلقي لقاح "أسترازينيكا"، وقالت: "عندما سيحين دوري سأتلقى "أسترازينيكا".