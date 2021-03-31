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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل إحالة مدير إدارة إعلانات سابق للجنايات لتزويره بطاقة الرقم القومى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:34 ص
ضبط مدير إدارة
ضبط مدير إدارة
محمد عيسى
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أحالت النيابة العامة مدير إدارة إعلانات سابق للجنايات، في اتهامه بالتزوير في القضية التي حملت رقم ١٢٩٣٦ لسنة ۲۰۲۰ جنایات دار السلام، والمقيدة برقم ۱۵۸۸ لسنة.۲۰۲ کلی حلوان.

وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم (محمد. ع) - 53 سنة مدير إدارة إعلانات سابق - "محبوس على ذمة القضية رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۹ حصر أموال عامة عليا، لأنه في غضون عام ۲۰۱۷ بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض في إرتكاب تزويرًا في محررا رسمي (الخطاب المنسوب صدوره لكلية الحقوق جامعة القاهرة ) والثابت به أنه يعمل أستاذ قانون دولي بتلك الجهة بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فدونها له وذيله بتوقيعات عزاها زورًا للمختصين بتلك الجهة ومهر إياه بالخاتم المقلد لذات الجهة محل التهمة الثانية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم قلد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية لكلية الحقوق جامعة القاهرة بأن اصطنعه على غرار الأختام الصحيحة ووضع بصمته على المحرر المزور موضوع التهمة الاولى.

واستعمل المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما أعد من أجله بأن قدمه لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومي بوظيفة أاستاذ قانون دولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة مع علمه بتزويره.

وأشار قرار الإحالة أنه اشترك مع موظف عام حسن النية موظف الأحوال المدنية بالإسماعيلية بطريقة المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق شخصيته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمامه وبيده المحرر المزور محل التهمة الأولى محتجًا بما دون به زورًا فاصدر له الموظف المختص البطاقة المار بيانها وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

التحريات
وجاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه نفاذًا لاذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم انتقل إلى حيث أیقن تواجده وضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه عثر حوزته على بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة خاصة بوظيفة أستاذ قانون دولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وأضاف أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بإثبات ذلك البيان على خلاف الحقيقة بموجب خطاب بها ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم صدرت بموجب خطاب صادر من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

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