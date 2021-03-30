الداخلية الليبية تنقذ 143 مهاجرا من عرض البحر

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، أن الإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ 143 مهاجرا غير شرعيا من عرض البحر.وأوضحت الوزارة في بيان، أن الزورق البحري «P301» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 143 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة واحدة، وجدوا بعرض البحر.وأكدت الوزارة أنه تم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة للإدارة، فيما تم تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة «IOM».