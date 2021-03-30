السكة الحديد: تعديلات فى مواعيد القطارات قبل رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد أنها تتابع عملية التحضيرات النهائية استعدادًا للتشغيل الخاص بالقطارات خلال شهر رمضان، لتوفير احتياجات الركاب كافة.وقالت الهيئة، عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيكون هناك تعديل فى مواعيد القطارات، لتتناسب مع مواعيد شهر رمضان، وسيكون هناك توفير لاحتياجات الركاب من مواعيد القطارات.أشارت السكة الحديد إلى أنها تسعى دائمًا لتوفير احتياجات الركاب وتقديم أفضل خدمة لهم، خاصة أن مرفق الهيئة يستقبل عددًا ضخمًا من الركاب بشكل يومي.