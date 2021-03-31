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محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:02 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يرغب المواطنون في معرفة حالة الطقس، اليوم الأربعاء، في مصر، بعد أن شهدت البلاد موجة من انخفاض في درجة الحرارة الأيام الماضية تبعها تساقط بعض الأمطار الخفيفة، خاصة على السواحل الشمالية للبلاد في مصر، حيث نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى القاهرة والمحافظات بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

لذلك تعرض لكم "الدستور" في السطور التالية توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء حتى يتسنى للمواطنين ارتداء ما يناسبهم ويحافظ على صحتهم من الملابس.

حالة الطقس اليوم في مصر


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة (40% تقريبا)، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية:جنوبية غربية.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 13
وادى النطرون 19 12
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 12
دمنهور 19 12
بلطيم 19 13
مطروح 17 13
السلوم 17 08
سيوة 20 08
بورسعيد 19 14
دمياط 19 14
الزقازيق 19 12
المنصورة 19 11
الاسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 13
رفح 19 13
رأس سدر 20 10
نخل 20 06
نويبع 23 16
طابا 21 14
كاترين 16 04
الطور 21 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 09
سوهاج 24 11
قنا 24 12
الأقصر 26 12
أسوان 27 13
ادفو 27 13
أبوسمبل 26 13
الوادى الجديد 25 12
شلاتين 27 16
أبو رماد 27 17
حلايب 25 17
رأس حدربة 25 18

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