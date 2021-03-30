موظف يقتل شقيقه الأصغر لإدمانه المخدرات فى المعصرة

أقدم موظف على قتل شقيقه الأصغر، بسبب إدمانه للمخدرات بمنطقة حدائق حلوان في المعصرة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد وجود جثة لشاب داخل منزل بحدائق حلوان في المعصرة، لتنتقل أجهزة الأمن وبسؤال شقيقه قرر قيام المتوفى بشنق نفسه وبمعاينة الجثة تبين وجود آثار اعتداء على الرأس.بتضييق الخناق عليه، قرر قيامه بالاعتداء عليه بالضرب بسبب إدمانه للمخدرات وتم ضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.