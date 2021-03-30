موظف يقتل شقيقه الأصغر لإدمانه المخدرات فى المعصرة

موظف يقتل شقيقه الأصغر لإدمانه المخدرات فى المعصرة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:47 م
هدير مصطفىطباعة
أقدم موظف على قتل شقيقه الأصغر، بسبب إدمانه للمخدرات بمنطقة حدائق حلوان في المعصرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد وجود جثة لشاب داخل منزل بحدائق حلوان في المعصرة، لتنتقل أجهزة الأمن وبسؤال شقيقه قرر قيام المتوفى بشنق نفسه وبمعاينة الجثة تبين وجود آثار اعتداء على الرأس.
بتضييق الخناق عليه، قرر قيامه بالاعتداء عليه بالضرب بسبب إدمانه للمخدرات وتم ضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد وجود جثة لشاب داخل منزل بحدائق حلوان في المعصرة، لتنتقل أجهزة الأمن وبسؤال شقيقه قرر قيام المتوفى بشنق نفسه وبمعاينة الجثة تبين وجود آثار اعتداء على الرأس.
بتضييق الخناق عليه، قرر قيامه بالاعتداء عليه بالضرب بسبب إدمانه للمخدرات وتم ضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.