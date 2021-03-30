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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة المتهمين في خلية المرابطين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:47 م
محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في خلية المرابطين التى أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

جاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الأخير عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية وللمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

ضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين هم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

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