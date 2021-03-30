التعاون الإسلامي يدين إطلاق الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه السعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين بدون طيار مفخختين بطريقة متعمدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، مشيدة باحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى أهدافهما.وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.