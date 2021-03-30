تأهيل الخريجين للتعامل مع مستجدات الوظائف ومجالات المستقبل

أكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ريادة الأعمال هي سبب رئيس لتشجيع الشباب على الابتكار واختلاف الفكر، بما يؤثر على التنمية الاقتصادية بشكل كبير، لافتة إلى قيام الوزارة بالعديد من الأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، وأخرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية.أشارت خليل خلال المشاركة باحتفالية مرور 5 سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى إنشاء حاضنة في مجال السياحة مع الأكاديمية البحرية ومركز ريادة الأعمال، موضحة أنها واحدة من أفضل قصص النجاح لمشروع رواد ٢٠٣٠ لكل ما اتسمت به من حرفية وتقنية في تنفيذها بكل مراحلها.لفتت إلى اختيار الحاضنة العام الماضي خلال اجتماع وزراء السياحة العرب لاستعراض التجربة المصرية وتشجيع الابتكار في مجال السياحة في الدول العربية الأخري.أكدت خليل اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بملف ريادة الأعمال باعتباره ملفًا ذا أهمية ضمن ملف التنمية الاقتصادية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار تعزيز دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة كأحد اختصاصات الوزارة، موضحة أن دعم وإبراز دور ريادة الأعمال في مثل هذا الحدث الذي تقدمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد استكمالًا لهذا الدور.أشارت إلى عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعدد من الجلسات النقاشية في يوليو الماضي تناولت من خلالها مناقشة مكونات البيئة الداعمة لريادة الأعمال في مصر، بمشاركة الجهات التي تدعم ريادة الأعمال في مصر ومنها الأكاديمية العربية وأكاديمية البحث العلمي والعديد من الجامعات وحاضنات الأعمال، موضحة أنه تم الخروج بعدد من التوصيات نتاج تلك الجلسات التي تعمل الوزارة علي تحقيقها حاليًا وأبرزها وجود استراتيجية موحدة وخارطة طريق لريادة الأعمال في مصر تتم المشاركة في تنفيذها، وتحديد وجهة القطاع بأكمله وما نتمني الوصول له فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية من خلاله.وتابعت خليل أن أحد أبرز التوصيات التي يتم العمل عليها هو دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، ودعم الجهود التي تدعم وجود ريادة الأعمال وتوفيره كاختيار متاح وسريع أمام الشباب جميعًا.لفتت إلى تعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع العديد من البنوك والجهات الداعمة، مؤكدة الحرص على دعم الشباب وتوفير كل الممكنات التي تدعمهم في خلق مشروعات ناجحة، قائلة إننا، الآن، في العصر الذهبي بالنسبة للشباب، موضحة الاهتمام بمشاركتهم في إعداد استراتيجية الشباب، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 قام بالمشاركة في إعداد استراتيجية الشباب حيث تم عقد لقاءات مع الشباب للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم لإدراجها في الاستراتيجية.اختتمت خليل حديثها بالتأكيد على تعزيز وخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال من كافة جوانبها سيعمل على خلق المزيد من المرونة في التعامل مع المستجدات المتعلقة بوظائف ومجالات المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات التكنولوجيـة الحديثة وتقنيات الثورة الرقمية، وتأهيل الخريجين في التعامل مع مختلف التحديات.