2400 متدرب حصلوا على شهادة أساسيات التحول الرقمى بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليًا وعالميًا من الباحثين والدارسين، ووفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي؛ تسعى جامعة قناة السويس إلى أن تكون جامعة ذكية بمواردها البشرية والمادية.وتابع زكى أن الأحد والأثنين ٤و٥ إبريل القادم سوف يبدأ تدريب مجموعات جديدة بواقع ١٢٠ متدرب بشهادة اساسيات التحول الرقمي أونلاين ليصبح إجمالي عدد المتدربين ٢٤٠٠ متدرب.وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التسجيل استأنف للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 1872019 على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).