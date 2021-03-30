الصين تقدم مساعدات لقاح كورونا إلى 80 دولة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم الثلاثاء: إن بلادها تقدم مساعدات لقاح "كوفيد-19" إلى 80 دولة و3 منظمات دولية، بينما تصدر اللقاحات إلى أكثر من 40 دولة أخرى.وأضافت يينغ - في تصريح اليوم الثلاثاء: أن الصين تجري أبحاث اللقاحات وتطويرها مع أكثر من 10 دول، إلى جانب استجابتها لدعوة الأمم المتحدة للتبرع باللقاحات لقوات حفظ السلام من مختلف البلدان.وتابعت يينغ أن اللقاحات سلاح ضد الفيروس وأمل في إنقاذ الأرواح، ويجب أن تخدم العالم وتفيد البشرية جمعاء، وأن الصين هي أول دولة تلتزم بجعل اللقاحات سلعة عامة عالمية، وتسعى جاهدة لتحسين توافر اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية، كما انضمت الصين إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية لمشاركة اللقاحات".وأشارت إلى أن الصين أبدت أيضا استعدادها للتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية لتوفير اللقاحات للرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في الألعاب الأوليمبية.